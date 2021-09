[종합]북, 동해상에 미사일 1발 발사

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]북한이 동해상으로 미사일을 발사했다. 군당국은 이날 발사한 미사일이 순항미사일인지, 탄도미사일인지 정밀분석이 필요하다는 입장이다.

합동참모본부는 출입기자단에 문자메세지를 통해 "이날 오전 6시 40분경 북한 자강도 무평리 일대에서 동쪽으로 단거리미사일 1발을 발사했으며 추가정보에 대해 한미정보당국이 정밀 분석중"이라고 밝혔다. 이날 미사일 발사는 북한이 지난 15일 열차에서 동해상으로 단거리 탄도미사일을 발사한 지 13일 만이다.

군당국은 북한이 발사한 미사일은 고도와 사거리, 속도 등을 보고 미사일의 종류를 판단한다. 하지만 이날 발사한 미사일은 일부 수치가 순항미사일에 가까워 추가적인 분석이 필요하다게 군당국의 입장이다. 일본 NHK는 이날 방위성 관계자를 인용해 북한에서 탄도 미사일 가능성이 있는 물체가 발사됐다고 전했다. 이날 미사일이 탄도미사일이라면 유엔 안전보장이사회 결의 위반에 해당된다.

한편 정부는 이날 오전 8시부터 약 1시간 15분 동안 서훈 국가안보실장 주재로 국가안전보장회의(NSC) 상임위원회 긴급회의를 열고 북한의 발사체와 관련한 대응 방안을 논의했다. 청와대는 이날 NSC 상임위 긴급회의 관련 보도자료에서 북한의 발사체를 ‘단거리 미사일’이라고 표현하면서 원인철 합참의장으로부터 발사 상황에 대한 보고를 받았다고 설명했다.

문재인 대통령은 서훈 실장으로부터 NSC 상임위 긴급회의 결과를 보고받은 뒤 "최근 북한의 담화와 미사일 발사 상황을 종합적으로 면밀히 분석해 대응 방안을 마련하라"고 지시했다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr