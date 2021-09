고창군, SNS캐릭터 ‘수광이·유기김’ 이모티콘 무료 배포

[고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군(군수 유기상)은 내달 1일 오후 2시부터 선착순 2만5000명을 대상으로 고창군 이모티콘을 무료로 배부한다고 28일 밝혔다.

농특산품 통합브랜드 ‘높을고창’ 홍보용 캐릭터인 ‘수광이’, ‘유기김’의 움직이는 이모티콘은 카카오톡에서 고창군청 채널을 추가하면 무료로 다운로드 받을 수 있다.

이모티콘은 군 농특산품 통합브랜드 ‘높을고창’을 알리기 위해 친근하고 재치있는 캐릭터로 제작됐다.

군은 군민과 소비자들에게 배부돼 브랜드 이미지 홍보에 기여할 것으로 기대된다.

기존 등록된 이용자에게도 일괄 지급된다.

이모티콘은 다운로드 이후 30일 동안 무료로 사용할 수 있다.

조우삼 농어촌식품과장은 “비대면시대 소비자들의 지속적인 관심과 사랑을 받을 수 있는 농산물 브랜드가 될 수 있도록 모바일 이모티콘을 제작하게 됐다”며 “앞으로도 다양한 마케팅 방법으로 농산물 판로개척에 앞장서겠다”고 말했다.

