에프앤가이드 ‘빅데이터 금융 아이디어 경진대회’ 개최

[아시아경제 이민지 기자] 금융정보업체 에프앤가이드는 4차 산업혁명 시대 신기술의 중심으로 자리잡은 빅데이터와 AI, 핀테크 등 데이터 유통 및 서비스 확대를 위한 참신한 아이디어 발굴에 나선다고 28일 밝혔다.

한국지능정보사회진흥원(NIA) 주최, 에프앤가이드 주관으로 개최되는 ‘디지털산업혁신 빅데이터 플랫폼 활용 금융 아이디어 경진대회’는 디지털산업혁신 빅데이터 플랫폼 내 빅데이터를 활용해, 데이터 생태계 조성과 금융, 주가, 기업정보 등의 데이터를 활용한 다양한 콘텐츠 및 비즈니스 아이디어 발굴을 위한 취지에서 마련됐다. 이번 경진대회엔 빅데이터 활용 아이디어를 가진 사람이라면 누구나 참가가 가능하다.

이번 경진대회는 ‘데이터로 세상을 바꾸자, 사람과 세상을 데이터로 연결하자’라는 슬로건 하에 금융 및 기업 재무, 주가 데이터 분석에 관심과 열정, 그리고 다양한 콘텐츠와 비즈니스 활용 아이디어를 가진 3인 이내로 참여 가능하며, 총 1000만원의 상금과 상장이 수여된다. 또 수상자 전원에게는 에프앤가이드 인턴십 기회와 입사 지원 시 채용 가산점이 부여되는 특전도 부여된다.

신청서 접수는 9월 27일부터 10월 15일까지 진행되며, 아이디어 결과물은 12월 3일까지 제출, 12월 10일 1차 서류평가를 통해 10개팀 내외를 선발한 후, 최종 12월 16일 프레젠테이션 발표를 통해 수상자 선정이 진행될 예정이다. 자세한 내용은 디지털 산업혁신 플랫폼, 에프앤가이드 홈페이지에서 확인할 수 있다.

디지털산업혁신 빅데이터 플랫폼은 산재돼 있는 기업, 특허, 수출입, M&A, R&D, 스타트업, 인재, 투자 정보 등 산업 전반의 빅데이터를 활용해 코로나19, 4차산업혁명 등 뉴노멀 시대에 효과적으로 대응할 수 있는 방안을 마련하는 컨소시엄으로, 에프앤가이드는 2020년부터 참여하고 있다.

에프앤가이드 관계자는 “이번 행사를 통해 참신하고 새로운 아이디어와 서비스가 발굴되고, 실제 비즈니스 모델로 활용될 수 있기를 기대한다”고 말했다.

