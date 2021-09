英구축함 대만해협 통과, 中 강력 반발…'오커스' 출범 후 긴장 고조

[아시아경제 임철영 기자] 미국, 영국, 호주 간 새 안보 동맹인 오커스(AUKUS)가 출범한 이후 영국 군함이 대만 해협을 통과하는 과정에서 중국과 충돌했다.

27일(현지시간) 외신에 따르면 영국 구축함 리치몬드호가 지난 26일 베트남으로 항해하기 위해 대만해협을 통과했다. 이 과정에서 중국 인민해방군은 대만해협을 통과한 영국 군함 추적하면서 경고했다. 영국은 항공모함 '퀸 엘리자베스호'를 인도 태평양으로 전개해 필리핀해상에서 미국 해병대와 연합훈련을 하도록 했다.

인민해방군 동부전구는 "공군과 해군을 동원해 영국 함정에 경고를 보냈다"면서 "사악한 의도를 품고 대만해협의 안정과 평화를 해친다"고 목소리를 높였다. 그러면서 모든 위협과 도발에 단호하게 맞서겠다고 밝혔다.

대만은 이번 충돌과 관련해 말을 아꼈다. 추궈정 대만 국방부장은 "대만해협에서 외국 함선이 어떤 임무를 수행하는지 모른다"면서 답변을 피했다.

추 부장은 그러면서 "우리 군은 상황을 파악하겠지만 간섭하지는 않을 것"이라며 "대만 주변의 모든 움직임을 예의 주시하고 있다"고 언급했다.

대만해협을 지난 퀸 엘리자베스호는 남중국해를 거쳐 일본에 기항하기도 했다. 퀸 엘리자베스호 항모전단에는 구축함 2척이 포함돼 있다.

