카카오모빌리티, 대리운전업체 2곳 추가 인수

[아시아경제 부애리 기자] 카카오모빌리티가 대리운전업체 2곳을 추가 인수한 것으로 확인됐다.

27일 카카오모빌리티에 따르면 자회사 CMNP는 지난달 전화 대리운전 업체 2곳을 인수했다.

카카오모빌리티는 지난 7월 말 '1577 대리운전'과 신설법인을 설립해 전화 콜 시장에 진입했다. 이후에도 추가 투자를 단행하면서 대리운전 사업을 본격화하고 있다.

기존 대리운전 시장은 주로 전화 '콜'을 통해 영업이 이뤄졌다. 대리운전자들이 대리운전업체와 계약을 맺고, 소속업체가 사용계약을 맺은 관제프로그램을 사용하는 구조였다.

하지만 카카오모빌리티가 '카카오T' 어플리케이션(앱)을 통해 대리기사와 이용자를 바로 연결 시켜주는 서비스를 내놓으면서 기존 업계와의 갈등이 끊이지 않고 있다.

기존 대리운전업체들로 이뤄진 한국대리운전총연합회는 최근 동반성장위원회에 대리운전업을 중소기업적합업종으로 지정해 대기업 진출을 막아 달라고 요청하기도 했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr