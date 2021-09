'쌍끌이 순매수'에 코스피 상승 마감

[아시아경제 황준호 기자] 27일 코스피는 외국인투자자와 기관의 순매수 속에 상승 마감했다.

이날 코스피는 전일 장보다 8.40(0.27%) 오른 3133.64에 장을 마쳤다. 외인과 기관은 각각 3409억원, 89억원을 순매수하면서 이날 코스피를 끌어올렸다. 개인은 2거래일만에 찾아온 상승 국면을 맞아 3398억원을 순매도하며 차익 실현에 나선 모습이었다.

전체 종목 중에서는 489개 종목이 상승한 반면 373개 종목이 하락했다. 시가총액 상위 종목들은 오름세를 나타냈다. 불변의 대장주인 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,700 전일대비 400 등락률 +0.52% 거래량 11,627,838 전일가 77,300 2021.09.27 15:30 장마감 관련기사 드디어 나왔다! “삼성전자-테슬라” 황금 수혜株!"트럼프보다 더한 바이든" 자국우선주의에 발목잡힌 수출기업기관까지 순매수.. 코스피 상승 지속 close 는 0.52% 오른 7만7700원을 기록했다. 삼성전자와 함께 외인의 매수세에 올라탄 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 104,500 전일대비 500 등락률 +0.48% 거래량 1,798,939 전일가 104,000 2021.09.27 15:30 장마감 관련기사 투키디데스의 함정에 빠진 韓기업들"트럼프보다 더한 바이든" 자국우선주의에 발목잡힌 수출기업기관까지 순매수.. 코스피 상승 지속 close 도 0.48% 오른 10만4500원으로 마감했다.

LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 770,000 전일대비 9,000 등락률 +1.18% 거래량 233,715 전일가 761,000 2021.09.27 15:30 장마감 관련기사 변동장에 2차전지 빼고 BBIG 모두 내렸다기관까지 순매수.. 코스피 상승 지속 외국인, 2주 연속 '사자'…삼전 가장 많이 사들여 close 은 1.18% 상승(종가 77만원)하면서 시총 5위 자리를 위협하고 있는 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 120,000 전일대비 500 등락률 +0.42% 거래량 3,623,780 전일가 119,500 2021.09.27 15:30 장마감 관련기사 카카오모빌리티 국감행…애플·구글 등 IT공룡도 대표 소환'카카오·삼성PASS로 고용·산재보험 신고하세요'변동장에 2차전지 빼고 BBIG 모두 내렸다 close (0.42%, 12만원)의 추격을 따돌렸다. 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 735,000 전일대비 9,000 등락률 +1.24% 거래량 291,337 전일가 726,000 2021.09.27 15:30 장마감 관련기사 변동장에 2차전지 빼고 BBIG 모두 내렸다기관까지 순매수.. 코스피 상승 지속 1.5兆 내다 판 연기금, 크래프톤·현대重은 담았다 close 는 이날 1.24% 상승하면서 시총 50조원 선을 넘어섰다.

업종별로는 한국석유 한국석유 004090 | 코스피 증권정보 현재가 13,550 전일대비 1,000 등락률 +7.97% 거래량 1,175,457 전일가 12,550 2021.09.27 15:30 장마감 관련기사 한국석유공업, 2분기 영업익 52억원…전년比 13.2%↓한국석유, 1분기 영업이익 33억원…전년 동기 대비 61%↑제가 말씀드렸죠? “카카오” 향후 주가의 비밀! 망설이면 늦습니다! close (7.97%), 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 171,000 전일대비 9,000 등락률 +5.56% 거래량 1,486,107 전일가 162,000 2021.09.27 15:30 장마감 관련기사 드디어 나왔다! “삼성전자-테슬라” 황금 수혜株!변동장에 2차전지 빼고 BBIG 모두 내렸다코스피 상승 반전.. 반도체 대표株 오름세 close (5.56%), 성신양회우 성신양회우 004985 | 코스피 증권정보 현재가 15,900 전일대비 600 등락률 +3.92% 거래량 26,529 전일가 15,300 2021.09.27 15:30 장마감 관련기사 성신양회우, 커뮤니티 활발... 주가 17.31%.성신양회우, 주가 2만 650원 (8.12%)… 게시판 '북적'4월 23일 코스피, 18.58p 오른 1914.73 마감(0.98%↑) close (3.92%), 한일현대시멘트 한일현대시멘트 006390 | 코스피 증권정보 현재가 34,700 전일대비 1,100 등락률 +3.27% 거래량 39,317 전일가 33,600 2021.09.27 15:30 장마감 관련기사 SK바이오사이언스 등 5종목 코스피200 신규 편입한일현대시멘트, 허기수 사장·전근식 부사장 각자 대표이사 선임[e공시 눈에 띄네]코스피-23일 close (3.27%) 등 비금속광물 업종의 상승세가 돋보였다. 미국의 허리케인으로 인해 원유 공급 차질 우려가 불거지면서 유가 상승 압박이 커지면서, 한국석유와 같은 순수 정유주의 상승세가 나타난 것으로 분석된다. 포스코케미칼의 경우 양극재에 이어 음극재에도 공격적인 투자를 진행한다는 소식에 따라 상승세를 기록했다. 비금속광물 업종 외에도 통신업(2.37%), 종이목재(1.19%), 화학(1.04%) 등의 업종이 오름세를 나타냈다.

김석환 미래에셋증권 연구원은 "우리나라 증시는 보합권에서 등락을 반복하면서 혼조세를 나타냈다"며 "장중 외인 순매수 유입으로 상승 전환했지만 중국 증시가 약세로 전환되면서 상승 폭이 축소됐다"고 전했다. 또 "2차전지 주요 소재인 음극재, 양극재 수요와 투자확대 기대감에 따라 관련 종목이 상승했으며 국제유가 상승 등에 따라 에너지 관련주가 강세를 나타냈다"고 분석했다.

이날 코스닥은 기를 펴지 못했다. 전장보다 2.21(0.21%) 내린 1034.82에 장을 마쳤다. 개인과 외인이 각각 1361억원, 276억원을 순매수하면서 지수 상승을 꿈꿨지만 기관이 1527억원 규모 순매도에 나서면서 지수는 내렸다.

전체 종목 중에서는 649개 종목이 하락했으며 694개 종목이 올랐다. 시총 상위 종목 중에서는 2차전지 관련 주가 상승세를 나타냈다. 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 193,000 전일대비 2,600 등락률 +1.37% 거래량 1,599,483 전일가 190,400 2021.09.27 15:30 장마감 관련기사 변동장에 2차전지 빼고 BBIG 모두 내렸다“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정기관의 '팔자'에 혼조세 나타낸 국내 증시…플랫폼株 저가 매수에 반등 close 가 1.37% 오른 19만3000원에 마감했으며 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 472,100 전일대비 1,500 등락률 +0.32% 거래량 316,569 전일가 470,600 2021.09.27 15:30 장마감 관련기사 변동장에 2차전지 빼고 BBIG 모두 내렸다기관까지 순매수.. 코스피 상승 지속 기관의 '팔자'에 혼조세 나타낸 국내 증시…플랫폼株 저가 매수에 반등 close 이 0.32% 뛴 47만2100원에 장을 끝냈다. 업종별로는 종이목재 3.44%, 기타제조 2.81%, 금속 1.63% 등의 업종이 두각을 나타냈다.

이경민 대신증권 연구원은 "미국 통화정책과 중국 헝다그룹 관련 불확실성을 소화하며 금일 1179원까지 상승 출발한 원/달러 환율도 곧 바로 하락 반전하며 외국인 수급에 긍정적으로 작용했다"고 분석했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr