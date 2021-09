돌잔치 업계 "돌잔치 최소인원 보장…백신 인센티브도 적용해야"

[아시아경제 송승윤 기자] 돌잔치 업계 관계자들이 코로나19로 영업 제한을 받고 있는 업주들의 생존권을 보장해달라며 방역 완화를 요구하는 1인 시위에 나섰다.

돌잔치 업체 관계자 500여 명이 모인 안전한 가족 돌잔치 연합회는 27일 오전 정부서울청사 앞에서 기자회견을 열고 "거리두기 4단계 장기화로 돌잔치 관련 자영업자들의 생계가 끊겨 경제적 피해가 심각한 상황이라 1인 시위에 나섰다"고 밝혔다.

연합회는 "지난해 12월 23일 이후 돌잔치는 보건복지부가 정한 사적 모임으로 분류돼 10개월 동안 피해를 받아 왔다"면서 "최근 수도권 거리두기 4단계 이후엔 돌잔치를 구성하는 최소 인원도 보장 받지 못해 더 이상 버틸 수 없는 지경에 이르렀다"고 토로했다.

이어 "10개월 넘게 영업 금지와 제한을 받았으나 돌잔치 업계는 별도로 취합할 사업자 코드가 불분명하다는 이유로 국가에서 지원하는 소상공인 정책자금 지원대상에서도 제외됐다"고 주장했다.

이날 상복 차림으로 1인 시위에 나선 강소희 돌상 차림 업체 대표는 "현재 거리두기 제한에서는 양가 조부모 4명도 돌잔치에 참석할 수 없다"며 "업계 생존을 위해 백신 인센티브를 확대 적용하고 양가 조부모 등 최소 8명까지는 허용해야 한다"고 강조했다.

이들은 4단계 지역에서도 돌잔치 진행이 가능하도록 최소 인원 참석 허용과 백신 인센티브 확대 적용 등을 요구하고 있다. 아울러 복지부가 고령층 백신 접종이 완료될 경우 돌잔치에도 백신 인센티브를 도입하겠다고 약속한 것을 지켜야 한다고도 주장했다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr