[서초동 법썰] 몸사리는 법조인들 "연락 끊고 산다"

잇단 의혹에 찬바람 부는 서초동

고발사주·대장동 개발 특혜 의혹

관련 인물 측근들이 '손절' 소문

"철저한 의혹 규명" 목소리 많아

수사맡은 중앙지검에 쏠린 이목

"대선 후보들까지 못갈 것" 관측

[아시아경제 김형민 기자] 안부 문자와 전화가 오가는 추석연휴. A변호사는 ‘대장동 개발 특혜’ 의혹에 간접적으로 연루된 지인에게 연락하지 못했다. 연락했다가 혹시 모를 불상사를 걱정해서다. A변호사는 "지금은 연락을 자제하는 것이 서로에게 좋다. 어쩔 수 없다"고 했다.

최근 서초동은 정치권에서 불어닥친 각종 의혹들로 삭막하다. 윤석열 전 검찰총장의 ‘고발사주’ 의혹, 이재명 경기도지사의 ‘대장동 개발 특혜’ 의혹이 연달아 터지자 법조인들이 몸을 극도로 사리고 있다.

‘고발사주’ 의혹이 제기된 이달 초부터 핵심인물로 지목된 김웅 국민의힘 의원과 손준성 대구고검 인권보호관은 측근들로부터 ‘손절’당했다는 이야기도 법조계에서 돌았다. ‘대장동 개발 특혜’ 의혹은 파장이 더 크다. 권순일 전 대법관, 강찬우 전 수원지검장, 남욱 변호사, 이경재 변호사 등이 경기도 성남시 대장주기 개발 사업에서 막대한 수익을 취한 자산관리회사(AMC) 화천대유자산관리의 법률고문으로 일하는 등 연루된 정황이 밝혀져 ‘대형 게이트’ 사건으로 번져갈 분위기다.

법조계도 의혹을 철저히 규명해야 한다는 목소리가 많다. 자연스럽게 서울중앙지검에 모든 이목이 쏠린다. 중앙지검은 윤 전 총장의 측근들이 연루된 사건과 함게 최근 대장동 개발 특혜 의혹도 직접 수사하기 시작했다. 이 지사측이 김기현 국민의힘 원내대표 등을 공직선거법 등 위반 혐의로 고발한 사건을 공공수사2부(부장검사 김경근)에 맡겼다. 수사팀은 화천대유를 둘러싼 의혹 전반 등 사실관계 파악에 당분간 주력할 것으로 알려졌다.

고위공직자범죄수사처(공수처)도 대장동 의혹을 수사할지 여부를 고민하고 있다. 지난 26일에는 시민단체로부터 사건과 관련된 고발장도 받았다. 사법정의바로세우기시민행동(사세행)이 곽상도 국민의힘 의원의 아들이 화천대유에서 일하고 퇴직금으로 50억원을 받은 데 대해 뇌물수수 혐의로 고발했다. 이 의혹에는 거물급 인사들이 다수 연루돼 있어 공수처가 나서야 한다는 요구가 빗발치고 있다.

다만 서초동에선 고발사주, 대장동 개발 특혜 두 의혹에 대한 수사의 칼날이 모두 대선을 앞두고 경쟁 중인 후보들에까지는 이르지 못할 것이란 전망이 지배적이다. 의혹만 불어나고 있을 뿐, 윤 전 총장, 이 지사가 구체적으로 이들 의혹에 직접적인 영향을 미쳤다는 증거가 전혀 없기 때문이다. 단순한 의심과 추측은, 최근의 여론조사에서 두 후보의 지지율에도 영향을 거의 미치지 않는 것으로 나타났다.

