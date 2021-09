삼성전자-현대제철, 반도체 폐기물 재활용 신기술 개발

반도체 공정 폐수 슬러지 재활용 신기술

제강용 불순물 거르는 '형석' 대체 기술 개발

현대제철 매년 2t 형석 수입 물량 중 절반 대체할 듯

[아시아경제 우수연 기자]삼성전자와 현대제철이 반도체 공정에서 발생하는 폐기물을 제철 공정의 부원료로 재활용할 수 있는 신기술 개발에 성공했다. 이번 개발을 통해 현대제철이 매년 2만t을 수입하던 부원료의 절반 이상을 삼성전자 반도체 폐기물(폐수 슬러지)로 대체하며 기업 간 ‘친환경 자원 재순환’의 모범 사례가 될 전망이다.

삼성전자와 현대제철은 반도체 제조 공정에서 발생하는 폐수 슬러지(침전물)로 제강 공정에 쓰이는 ‘형석’을 대체할 수 있는 신기술을 공동 개발했다고 27일 밝혔다. 제철소에서는 쇳물 속 불순물(황·인)을 제거하기 위해 형석이라는 물질을 사용하고 있는데 이번 연구는 반도체 폐수 슬러지에 포함된 주성분(플루오린화칼슘)이 형석과 유사한 성분이라는 점에 착안했다.

앞서 지난해 8월 삼성전자와 현대제철, 제철세라믹 등 3사는 폐수 슬러지 재활용 관련 기술 협약을 맺고 공동 연구에 돌입했으며, 올해 4월 현대제철 당진 제철소에서 폐수 슬러지를 형석 대체품으로 사용한 30t의 철강재 생산에 성공했다. 해당 기술은 올해 6월 한국환경공단 1차 평가와 8월 국립환경과학원 최종 평가를 거쳐 8월 말 최종 승인됐다.

기존 철강 공정에 활용되던 형석은 남미와 중국 등에서 전량 해외 수입에 의존하고 있는 광물이다. 매년 2만t의 형석을 수입하고 있는 현대제철은 이중 절반 가량인 1만여t을 이르면 오는 10월 말부터 폐수 슬러지 재활용품으로 대체하고 점차 사용량을 늘려갈 계획이다.

이번 기술 개발로 삼성전자는 그동안 시멘트 공장 등 한정된 곳에서 재사용되던 폐수 슬러지 활용의 폭을 넓힐 수 있게 됐고, 현대제철은 형석 구매 비용을 크게 절감할 것으로 기대된다. 업계에서도 정부의 자원순환 정책에 적극적으로 부응하고 기업 간 협업을 통해 자원 순환의 새로운 모델을 만들어 냈다는 점에서 이번 연구의 가치를 높게 평가하고 있다.

특히 국립환경과학원은 이번 개발을 2016년 재활용환경성평가(폐기물관리법 규정 이외의 재활용 물질을 활용할 경우 영향을 사전 평가해 허용하는 제도) 제도 신설 이후 가장 모범적인 사례로 꼽고 있다. 해당 기관은 보다 적극적인 환경성 평가를 통해 그동안 기술·제도적 한계로 재활용이 어려웠던 폐기물들이 널리 재활용될 수 있도록 지원을 아끼지 않을 예정이다.

장성대 삼성전자 DS부문 환경안전센터장은 "삼성전자는 앞으로도 폐기물 재활용률 100% 달성을 목표로 친환경 자원 순환 기술 개발을 지속함으로써 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 강화해 나가겠다"고 말했다.

최주태 현대제철 연구개발·품질본부장도 "이번 재활용 기술을 통한 자원 확보는 친환경 미래 제철소의 중요한 전략적 요소이자 경쟁력이 될 것"이라며 "다양한 환경에너지 기술로 자원과 에너지의 순환 구조를 구축해 유한 자원의 한계를 극복해 나가겠다"고 강조했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr