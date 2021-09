'화천대유 대주주' 김만배, 오늘 오전 10시 경찰 출석

[아시아경제 정동훈 기자] 경기 성남시 대장동 개발사업에서 특혜를 받은 의혹이 제기된 자산관리회사 화천대유의 최대 주주인 김만배씨가 27일 오전 경찰에 소환돼 조사를 받는다.

경찰에 따르면 서울 용산경찰서는 이날 오전 10시 김씨를 참고인 신분으로 불러 조사한다.

경찰은 앞서 4월 금융정보분석원(FIU)으로부터 화천대유 자금 흐름 및 계좌 거래 내역을 확인해달라는 요청을 받고 사건을 용산경찰서에 배당했다.

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 대주주 김씨는 지난해까지 화천대유에서 장기대여금 명목으로 473억원을 빌렸다. 이성문 화천대유 대표가 2019년 26억8000만원을, 2020년 다른 경영진과 함께 12억원을 회사에서 각각 빌린 정황도 확인됐다.

화천대유는 더불어민주당 유력 대권주자인 이재명 경기지사가 성남시장 때 추진한 대장동 공영개발사업에 참여해 출자금의 1154배에 이르는 배당금을 받아 특혜 의혹이 제기됐다.

