프로스펙스, LG세이커스와 후원 계약 체결

[아시아경제 이승진 기자] 프로스펙스가 남자 프로농구 창원 LG세이커스와 공식 스폰서십 계약을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 계약을 통해 프로스펙스는 공식 유니폼, 연습복, 트레이닝복 등 모든 의류와 용품을 후원하며, 다음달 9일 시작하는 2021-2022 프로농구 정규 리그부터 LG세이커스 선수들은 새로운 유니폼을 착용한다.

프로스펙스는 선수단 후원에서 한발 더 나아가 팬들을 위한 온·오프라인 이벤트 및 콘텐츠를 개발하는 등 다양한 스포츠 마케팅 활동을 펼치며 팬들과의 소통을 강화할 예정이다.

프로스펙스 관계자는 “프로스펙스는 대한민국 대표 스포츠 브랜드로서 LG세이커스 농구단의 경기력 향상에 노력을 아끼지 않겠다”며 “이번 후원으로 스포츠를 즐기는 소비자들과의 접점도 마련된 만큼 적극적인 소통과 피드백을 반영해 퍼포먼스를 향상시켜줄 수 있는 스포츠 라인 출시도 계획하고 있다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr