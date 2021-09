"'동물의 숲'에서 참여하세요" LG전자, 메타버스로 기부 캠페인 진행

[아시아경제 정현진 기자] LG전자가 글로벌 기부 캠페인 'LG 컴 홈 챌린지'를 메타버스 플랫폼을 활용한 고객 참여형 방식으로 진행한다고 27일 밝혔다.

LG전자는 인기 게임 '모여봐요 동물의 숲(동물의 숲)', '포트나이트' 등 게임 메타버스 플랫폼에서 '건강한 삶'을 주제로 LG 생활가전 체험존을 운영한다.

동물의 숲 게임에 접속해 방문 코드(꿈번지)를 입력하면 3가지 컨셉의 테마존으로 이뤄진 가상 섬 'LG 홈 아일랜드'에 방문할 수 있다. LG 홈 아일랜드는 ▲미로탐험을 즐기며 LG 트롬 세탁기, 건조기, 스타일러를 살펴볼 수 있는 의류관리가전 존 ▲과일과 물고기를 채집하며 LG 냉장고, 오븐, 전자레인지를 체험할 수 있는 주방가전 존 ▲LG 에어컨과 공기청정기와 함께 휴식할 수 있는 에어솔루션 존 등으로 구성된다.

섬을 투어한 뒤 게임 속 해비타트존에서 촬영한 인증샷을 해시태그 #LGHome, #LGHomeInAnimalCrossing와 함께 본인의 인스타그램, 페이스북, 트위터에 게시하면 공동 기부에 참여하게 된다.

포트나이트의 'LG 헬씨 홈' 맵을 방문해도 기부에 참여할 수 있다. 에어컨, 세탁기, 건조기 등 건강에 도움을 주는 LG 가전들을 모두 활성화시켜 미션을 수행하고 해시태그 #LGHome #LGHealthyHomeInFortnite와 함께 사회관계망서비스(SNS)에 공유하면 된다.

LG전자는 이벤트에 참여한 고객들과 함께 비영리 단체인 한국해비타트에 약 21만달러(2억5000만원)를 기부한다. 이 기부금은 케냐, 인도, 베트남 등의 주택과 학교, 도서관 건설, 공동식수 및 화장실 등 위생환경 개선 등을 위해 쓰일 예정이다.

LG전자 H&A마케팅커뮤니케이션담당 노숙희 상무는 "MZ세대를 비롯해 보다 많은 고객에게 LG전자 생활가전의 차별화된 가치를 알리는 한편 미래 세대가 더 나은 삶을 누릴 수 있도록 기업의 사회적 책임을 다할 것"이라고 말했다.

