[아시아경제 장세희 기자]지난 25일 오후 경기 의정부교도소 정문에서 입감 대기 중 탈주했던 20대 A씨가 경찰에 자수했다.

26일 경찰에 따르면 A씨는 이날 오후 8시 20분께 하남경찰서에 아버지와 함께 찾아와 자수했다.

경찰은 A씨를 의정부로 이송해 탈주 경위 등을 조사할 계획이다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr