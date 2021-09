5주 연속 하락했던 전국 주유소 휘발유 가격이 소폭 상승한 26일 서울 한 주유소에 유가 정보가 표시돼 있다. 지난 25일 한국석유공사 유가정보서비스 오피넷에 따르면 9월 넷째 주 전국 주유소 휘발유 판매 가격은 지난주보다 0.8원 오른 리터당 1642.6원을 기록했다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.