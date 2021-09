개그맨 서승만 "대장동 씹는 애들, 대장암 걸렸으면" 막말 논란

논란 불거지자 "웃음 대한 오만함으로 자아도취했다"며 사과

[아시아경제 김서현 기자] 여권 대선주자인 이재명 경기도지사의 성남시장 재직 시절 경기 성남시 대장동 개발사업 특혜 의혹이 불거진 가운데, 개그맨 서승만이 "대장동 씹는 애들은 대선 끝나고 배 아파서 대장암이나 걸렸으면 좋겠다"고 말해 논란이 일었다.

지난 22일 서승만은 자신의 페이스북을 통해 "대장동 개발은 해외에서도 칭찬했다"고 언급하며 이같이 적었다.

자신의 발언을 두고 논란이 커지자 서승만은 이 발언을 올린지 이틀 만인 24일 다시 자신의 페이스북에 글을 올려 "대장동 관련 포스팅 내용에 절대 써서 안 될 말을 쓴 점 정중하게 사과드린다"면서 고개를 숙였다. 해당 게시글은 현재 서승만의 SNS에서 찾아볼 수 없다.

그는 "대장동을 생각 없이 대장암으로 표현한 부분에 대한 잘못을 깊이 뉘우치고 있다"며 "웃음에 대한 오만함으로 자아도취했다. 대장암의 고통이 얼마나 심각한지 생각지도 못한 채, 포스팅 후에도 잘못을 빨리 인지 하지 못한 부분이 더욱 죄송하다"고 거듭 사과의 뜻을 전했다.

그러면서 "경솔했던 부분 정중하게 사과 드린다"며 "마음 상하신 분들 모두에게 진심으로 미안하다. 다시는 이런 실수를 하지 않겠다"고 말했다.

문화·예술분야 이 지사 지지 모임에 참여하면서 정치적인 발언을 이어오고 있는 서승만은 문제의 발언을 작성한 지난 22일 이 지사와 경쟁을 펼치고 있는 당내 대권주자 이낙연 후보를 겨냥하는 글을 올리기도 했다.

그는 이 후보를 향해 "여론 때문이라고 거짓말하다 걸렸네"라며 "본인 말 까먹는 거 치매 아닌가? 그래서 뭔 대통(령)을 꿈꿔. 꼴통이구만"이라고 썼다. 이어 이 후보의 의원직 사퇴를 두고는 "책임감 더럽게 없네. 사퇴하면 다냐"라고 날을 세우기도 했다.

한편 이 지사는 자신을 둘러싼 '대장동 특혜 의혹'과 관련해, 민주당 후보들에게 공동 대응을 제안하고 나섰다. 이 지사는 전날 자신의 페이스북에 올린 글을 통해 "후보들의 공동 기자회견이든 캠프의 공동 성명이든 저들의 후안무치한 저질 정치공세에 함께 맞서자"고 적었다.

