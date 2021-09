쇼핑엔티, '최유리 뷰티플러스'서 '오델리아' 주얼리 출시

[아시아경제 김유리 기자] 쇼핑엔티는 오는 25일 '최유리 뷰티플러스'에서 장기간 기획한 '오델리아' 주얼리 상품을 단독으로 방송한다고 24일 밝혔다.

'최유리 뷰티플러스'에서 준비한 오델리아 브랜드의 첫번째 상품 24K 순금 주얼리는 H클립 디자인을 적용한 목걸이, 팔찌다. 라운딩 가공 처리로 일상 생활 시 부담 없이 착용 할 수 있다. '24K 순금 H클립 목걸이, 팔찌 세트'를 방송에서 구매 시 개별 구입보다 낮은 가격으로 구입 가능하며 추가 구성된 '14K 코인목걸이'도 만날 수 있다.

25일 방송 이후 선보일 2차 상품은 가을·겨울(FW) 시즌 의상에 포인트를 줄 수 있도록 디자인한 '18K KEY 레터링 목걸이'와 '스와로브스키 진주 비드 목걸이'를 준비했다.

오델리아 주얼리 제품을 쇼핑엔티의 '최유리 뷰티플러스'를 통해 구입하면 최대 24개월 무이자 혜택과 모바일 애플리케이션(앱) 구매 시 적립금 4만원을 받을 수 있다.

한편 쇼핑엔티의 주얼리 카테고리의 전년 대비 신장률은 8월 말까지 168%에 달했다. 준우젬, 골드피아 등의 단독 구성이 인기를 끌면서다. 회사 측은 "오델리아 상품들도 소비자들에게 많은 사랑을 받을 것으로 기대된다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr