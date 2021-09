호남대 대학일자리센터, 일본취업 원스톱 심화과정 진행

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교 대학일자리센터(센터장 김은아)는 지난 23일 온라인 오리엔테이션을 시작으로 ‘2021 일본취업 One-Stop프로그램 심화과정’에 들어갔다고 24일 밝혔다.

일본취업 One-Stop프로그램 심화과정은 선발된 재학생 및 지역청년 16명을 대상으로 오는 9월 29일부터 블렌디드 방식의 일본어 직무 회화 교육과 함께 일본어 면접 컨설팅 등을 지원할 예정이다.

이와 함께 지난해 이 프로그램에 참여해 일본 취업에 내정된 동문 멘토링 및 일본 취업설명회를 추가 지원해 일본 취업을 위한 동기부여 기회를 제공하고, 일본 진출 성과로 연결될 수 있도록 유도할 예정이다.

김은아 대학일자리센터장은 “앞으로도 청년들의 글로벌 커리어 개발을 위해 체계적인 해외진출 프로그램 등 다각적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.

