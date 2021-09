에어프레미아, 10월 김포~제주 노선 프로모션…최대 30% 할인

[아시아경제 이동우 기자] 에어프레미아는 10월 김포~제주 노선 탑승객을 위한 ‘안녕, 제주’ 프로모션을 진행한다고 24일 밝혔다.

‘안녕, 제주’ 프로모션은 홈페이지에서 직접 예약하는 승객을 대상으로 좌석 간 간격이 42인치인 프레미아42 좌석을 30%, 좌석 간 간격이 35인치 간격인 이코노미35 좌석은 20% 할인을 제공한다.

홈페이지에서 프로모션 코드 입력란에 ‘Adios30’을 기입하면 할인 혜택을 적용 받을 수 있다. 삼성카드 결제시 프레미아42 좌석은 20%, 이코노미35 좌석은 10% 제휴할인이 제공된다. 프로모션 코드란에 ‘SS20DC’를 기입하면 된다.

‘안녕, 제주’ 프로모션은 오는 27일부터 10월 3일까지 예매할 수 있고, 삼성카드 제휴 프로모션은 10월 1일부터 10월 30일까지 예매가 가능하다.

프로모션의 탑승 기간은 10월 5일부터 10월 30일까지이며, 한글날 대체 연휴 기간인 10월 8일부터 10월 11일까지는 제외된다.

다음달 매주 수요일 운항편(6일, 13일, 20일, 27일) 프레미아42 좌석 승객에게는 항공기 모형 USB, 이코노미35 좌석 승객에게는 키링과 그립톡 중 하나가 랜덤으로 제공한다.

