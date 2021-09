“부산영화기획전 연다” 웨이브, 부산영상위원회와 업무협약 체결

[아시아경제 구은모 기자] 온라인동영상서비스(OTT) 웨이브가 부산영상위원회와 파트너십을 맺고 영화·영상 분야 교류협력을 강화한다.

콘텐츠웨이브는 부산영상위원회와 23일 오후 서울 여의도 웨이브 사옥에서 ‘영화·영상 산업 발전 업무협약’을 체결했다고 24일 밝혔다.

양 측은 우선 부산국제영화제가 열리는 10월 초 ‘부산영화기획전’을 공동 추진한다. OTT 플랫폼을 통해 부산영상위원회 제작지원작품 및 현지 제작 영화를 온라인 관객에게 소개할 예정이다. 이외에도 ▲영화·영상 콘텐츠 상영을 위한 안정적 기반 마련 ▲시나리오 공모전 등 우수 콘텐츠 발굴 및 제작 지원 협력 사업 ▲부산 영화·영상 인지도 제고 및 긍정적 인식 확산 등 다양한 분야에서 협력해 가기로 했다.

이태현 콘텐츠웨이브 대표는 “부산영상위원회와 협업을 통해 좋은 콘텐츠를 발굴하고 소개하는 활동을 펼쳐갈 예정”이라며 “영화·영상 산업 활성화 지원 사업으로 웨이브 이용자들에게도 보다 차별화된 가치를 제공할 수 있게 되기를 기대한다”고 말했다.

