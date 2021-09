[포토] 박용화 광주 남구의원, 어려운 이웃 물품전달 참여

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 남구의회 박용화 의원은 23일 사직동에서 자원봉사 캠프지기들(임영아 회장)과 함께 어려운 이웃에게 후원 물품을 전달하는 봉사활동에 함께했다.

