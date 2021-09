추석 연휴 자택서 숨진 채 발견된 목포지원 40대 여성 판사…‘외상 없어’

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 추석 연휴 기간 광주지방법원 목포지원 소속 여성 판사가 자택에서 숨진 채 발견됐다.

23일 전남 목포경찰서에 따르면 전날 오전 11시께 목포시 옥암동 한 아파트에서 40대 중반 여성 A씨가 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다.

신고를 받고 출동한 119구급대가 현장에 도착했을 당시 A씨는 이미 숨진 상태였다.

경찰 조사 결과 A씨는 광주지방법원 목포지원 소속 판사로, A씨와 연락이 닿지 않은 부모의 요청으로 또 다른 가족이 자택을 방문해 발견된 것으로 확인됐다.

2019년 2월 목포지원으로 발령받은 A씨는 추석 연휴 기간 고향에 가지 않았으며 유서는 발견되지 않았다.

경찰은 신체에 별다른 외상이 없어 범죄 혐의점은 없는 것으로 판단하고 있다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민으로 전문가의 도움이 필요하면 자살 예방 핫라인 1577-0199, 자살예방 상담전화 1393, 희망의 전화 129, 생명의 전화 1588-9191, 청소년 전화 1388 등에서 24시간 상담을 받을 수 있습니다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr