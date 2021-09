홈플러스, ‘시그니처 위크’ 행사…“주코백 사은품으로 증정”

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 오는 24일부터 다음달 13일까지 전국 점포와 온라인몰에서 ‘시그니처 위크’를 진행한다고 23일 밝혔다.

시그니처는 합리적 가격에 높은 품질을 갖춘 프리미엄 자체 브랜드(PB)로, 2019년 11월 선보인 이후 먹거리부터 각종 생활용품까지 폭넓은 카테고리에서 좋은 반응을 얻고 있다. 행사 기간 시그니처 마크가 표기된 상품을 3만원이상 구매 시 ‘시그니처 주코백’을 사은품으로 증정한다. 주코백은 주트(황마)로 만든 에코백으로, 마와 코튼을 혼합해 부드럽고 강한 내구성과 모던한 디자인이 특징이다.

명절 스트레스를 날릴 ‘맛·맛·맛 페스티벌’도 연다. 유명한 맛집과 협업한 먹거리와 화끈하게 맵거나 부드러운 달콤한 맛의 제품을 한데 모은 행사다. 유명한 맛 대표 상품으로 BBQ통다리바베큐, 우주인피자, 양지고기설렁탕 등을 준비했다.

홈플러스 관계자는 “프리미엄 PB인 시그니처는 품질 제일주의를 바탕으로 까다롭게 엄선한 상품만 내놓으면서 소비자들의 높은 신뢰 속에 홈플러스의 대표 브랜드로 성장했다”며 “앞으로 품질은 물론 환경까지 고려한 상품으로 고객들의 똑똑한 소비에 기여하겠다”고 말했다.

