이재명 "대장동 이익 증가는 부동산 폭등 때문"…캠프는 특검 반대

[아시아경제 금보령 기자] 더불어민주당 대권주자인 이재명 경기도지사가 '대장동 의혹'과 관련해 이익이 늘어난 건 '부동산 폭등' 때문이라고 설명했다.

이 지사는 22일 페이스북을 통해 "1조5000억원 투자해서 1800억원으로 추산되던 이익이 4000억원대로 늘어난 건 이후 예상 못한 부동산 폭등 때문"이라며 "부동산 경기가 나빠졌다면 이익은 더 줄거나 손해 봤을 것"이라고 밝혔다.

이어 그는 "토지개발 불로소득 노리는 토건세력, 한국토지주택공사(LH)의 공공개발 포기 시킨 국민의힘 정치인들, 성남시 공공개발을 지방채 발행 방해로 무산시킨 성남시 국민의힘 세력, 시장 존중 주창하며 공공개발 막던 조선일보류 보수언론, 이들이 입을 맞춰 공공개발 이익 100% 환수 못했다고 비난하니 앞으로 공공개발 원칙에 따라 불로소득 개발이익 전부 공공환수해도 반대 못할 것"이라고 설명했다.

이 지사는 "대장동 개발이익의 완전한 공공환수는 국민의힘 반대로 막히고, 그렇다고 그들 의도대로 민간개발을 허용할 수는 없어 부득이 민간투자금으로 공공개발하는 방법 고안해 그나마 5503억원을 회수했다"며 "앞으로 법으로 아예 개발이익 불로소득 공공환수를 의무화하고, 이를 전담할 국가기관 만들어 전담시키고, 부동산 투기 아예 원천적으로 막아 개발이익은 전부 국민께 돌려드리는 '개발이익국민환수제'를 도입할 수 있게 됐다. 토지개발 부동산 투기를 원천봉쇄할 수 있어 정말 다행"이라고 말했다.

이어 이 지사는 "차기 민주정부에서는 국토개발기관의 완전한 공공개발로 불로소득 개발이익 독점은 완전히 사라질 것"이라며 "토건비리, 토지불로소득이여 영원히 안녕"이라고 했다.

한편 이 지사 측은 대장동 의혹과 관련해 야권의 특별검사 및 국정조사 요구에 반대한다는 입장을 내놨다. 이날 이 지사 캠프의 총괄선대본부장인 박주민 민주당 의원은 여의도 캠프 사무실에서 진행된 주간브리핑에서 김기현 국민의힘 원내대표가 특검법 도입과 국정조사 추진을 언급한 데 대해 "이 사안이 정치적으로 소모되는 것은 결단코 반대한다"고 얘기했다.

