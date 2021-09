'카드 캐시백' 10월부터 적용…폭넓은 '사용처' 어디까지

정부, 추석이후 카드 캐시백 운영계획 발표 예정

[아시아경제 기하영 기자]다음 달부터 '상생소비지원금'이라 불리는 카드 캐시백 제도가 시행될 예정인 가운데 사용처에 대한 관심이 높아지고 있다. 정부가 최대한 사용처를 폭넓게 인정하겠다고 한 만큼 배달애플리케이션(앱) 등 비대면 소비도 포함될 것으로 전망된다.

22일 기획재정부 등 정부에 따르면 추석 연휴 이후 구체적인 카드 캐시백 운영계획을 발표할 예정이다.

홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 지난 16일 제45차 비상경제 중앙대책본부 회의에서 "오는 10월 소비분부터 상생소비지원금이 지급될 수 있도록 시행계획을 마련 중"이라며 "국민편의, 방역조화 등을 고려해 비대면 소비도 지원하는 등 가능한 한 사용처를 넓게 인정하겠다"고 밝혔다.

상생소비지원금은 만 19세 이상 국민을 대상으로 신용·체크카드 사용액 증가분을 캐시백으로 환급해주는 제도다. 올해 2분기(4~6월) 월평균 카드 사용액 대비 3% 이상 증가한 카드 사용액의 10%를 현금처럼 사용할 수 있는 카드 포인트로 돌려준다. 상한은 1인당 월별 10만원이다. 이를 위해 7000억 원의 예산이 편성돼 있다.

예를 들어 4월부터 6월까지 한 달 평균 100만원을 카드로 쓴 사람이 다음 달 153만원을 사용했다면, 153만원에서 3%에 해당하는 3만원을 제외한 증가분 50만원의 10%인 5만원이 캐시백으로 환급되는 식이다.

사용처는 전국민 88%에 지급한 '상생국민지원금'보다 광범위할 전망이다. 내수·소비 살리기가 목적이기 때문이다. 골목상권의 소비를 유도하기 위해 백화점·대형마트·면세점·명품 등을 제외한 대부분 매장에서 사용할 수 있다. 특히 정부는 배달의민족·쿠팡이츠·요기요 등 배달앱과 홈플러스 익스프레스·노브랜드 등 기업형 슈퍼마켓(SSM)도 허용하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

상생소비지원금 지급을 위한 시스템 구축도 막바지에 이르렀다. 현재 정부는 여신금융협회·카드사와 함께 상생소비지원금 지급 시스템 구축하고 있다. 개인이 가장 많이 이용하는 주사용 카드 1장을 지정하면 해당카드사가 보유한 사용액 정보를 모아 기준액을 계산한 뒤 통보하는 방식으로 운영될 예정이다.

