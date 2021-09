GS리테일, 중소 협력사 대상 ‘ESG 역량 강화 프로그램’ 추진

[아시아경제 임춘한 기자] GS리테일은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 확산 일환으로 중소 협력사가 참여하는 'ESG 역량 강화 프로그램'을 본격화 한다고 22일 밝혔다.

이번 교육 콘텐츠는 지속가능한 환경을 위한 전략, 인권·노동·안전 등 기업의 사회적 책임, 투명하고 건전한 기업 지배구조 등 ESG 경영에 대한 통합적인 개념과 함께 구체적인 ESG 경영 우수 사례들로 구성됐다.

총 5가지 분류의 교육 강좌로 운영되며, 교육방식은 코로나19 등을 고려해 화상 교육과 온라인 강좌 등 비대면 방식으로 진행된다. GS리테일은 우선적으로 참여 의사를 밝힌 400여 중소 협력사를 대상으로 'ESG 프로그램'을 추진하며 올해 말까지 프로그램을 지속할 계획이다.

GS리테일 관계자는 "ESG 경영 확산 일환으로 전 임직원을 대상으로 진행했던 ESG 교육 프로그램을 발전시켜 중소 협력사까지 그 범위를 확대하게 됐다”며 “GS리테일의 ESG 경영 역량을 집중해 국내 중소 협력사의 경쟁력 강화를 적극 지원하는 한편 동반성장 할 수 있는 새로운 동력을 만들어 가고자 한다"고 말했다.

