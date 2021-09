올해 에미상 휩쓴 넷플릭스·애플TV+…OTT 공세

전통 스튜디오들 제치고 '최우수상'

드라마·영화 수상 사례 늘어

국내서도…넷플릭스 백상 트로피

[아시아경제 차민영 기자] 미국 텔레비전 분야 최고 권위 상 중 하나인 '에미상'에서 온라인동영상서비스(OTT)들이 전통 스튜디오들을 제치고 '최우수상'을 휩쓸었다.

19일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 열린 제73회 프라임타임 에미상에서 넷플릭스의 '더 크라운'이 '최우수 드라마 시리즈', '퀸스갬빗'이 '최우수 미니시리즈', 애플TV플러스(+)의 '테드 라소'가 '최우수 코미디 시리즈'에 각각 선정됐다.

넷플릭스 오리지널 작품이 에미상 드라마와 미니시리즈 최우수상을 받는 것은 이번이 처음이라고 뉴욕타임스는 덧붙였다.

넷플릭스는 2013년부터 작년까지 30개 작품을 각 부문 최우수상 후보에 올렸지만 상을 받진 못했다. 더 크라운 이전에 최우수 드라마 시리즈에 선정된 스트리밍 서비스 작품은 2017년 수상작인 훌루의 '핸드메이즈 테일'이 유일했다. 넷플릭스가 스트리밍 서비스론 첫 수상이다.

드라마 시리즈 남여 주연상은 모두 더 크라운에서 나왔다. 더 크라운에서 찰스 왕세자 역을 맡은 조쉬 오코너가 드라마 시리즈 남우주연상을 받았고 같은 드라마에서 엘리자베스 2세 여왕 역으로 분한 올리비아 콜맨이 여우주연상을 거머쥐었다.

미니시리즈 남우주연상은 넷플릭스 '할스톤'의 이완 맥그리거, 여우주연상은 최근 한국 JTBC스튜디오가 인수한 미국 제작사 wiip의 '메어 오브 이스트타운' 주인공인 케이트 윈즐릿이 받았다. 코미디 시리즈 남우주연상과 여우주연상은 각각 테드 라소의 제이슨 서데이키스와 행크스의 진 스마트에게 돌아갔다.

AP통신은 스트리밍 서비스로 대중과 만난 작품들이 올해 에미상을 휩쓴 데 대해 "방송산업에서 스트리밍 서비스 중요성이 증대됨을 분명히 했다"고 평가했다.

전 세계적으로 OTT 플랫폼의 영향력이 커지면서 영화·드라마 어워즈 수상 사례도 늘고 있다. 지난 4월에 열린 미국 최대 영화제인 아카데미 시상식에서도 OTT들은 강세를 보였다. 넷플릭스 '맹크'는 로스앤젤레스 유니언스테이션과 돌비 극장에서 진행된 제93회 아카데미 시상식에서 프로덕션 디자인상과 촬영상 등 2개 부문서 수상했다. 넷플릭스는 이날 총 7개 상을 받았다.

넷플릭스는 국내서도 한국 오리지널 작품으로 인정을 받았다. 지난 5월 열린 제57회 백상예술대상 3개 부문에서 트로피를 수상했다. 지난해 넷플릭스 오리지널 작품이 처음으로 백상예술대상 후보로 지명된 데 이어 올해는 7개 부문에 4개 작품이 후보에 올랐다. 이 중 '콜'의 전종서가 영화 부문 여자 최우수연기상을 받았고, '인간수업'의 박주현이 TV 부문 여자 신인연기상, '승리호'의 정성진, 정철민 VFX 수퍼바이저가 영화 부문 예술상을 받았다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr