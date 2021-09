이재명 "대장동 개발 1원도 안 받아"…이준석 "이런 논리라면 박근혜도"

"文 정부와 민주당에게도 더 엄격해진 잣대 적용되길 기대"

[아시아경제 이현주 기자] 더불어민주당 대권주자인 이재명 경기도지사가 성남시 대장동 개발사업 논란과 관련해 "이 사건은 토건 비리, 국민의힘(새누리당) 게이트"라고 반박하면서 "단언하지만 저는 1원도 받은 일이 없다"라고 말하자 이준석 국민의힘 대표가 "이런 논리라면 박근혜 전 대통령은 통장에 1원도 입금 받은 일이 없다"며 "이재명 지사 통장에 1원이 입금 되었는지가 중요한 게 아니다"라고 반박했다.

이 지사는 18일 오후 광주시 남구 미혼모시설을 방문한 뒤 취재진과 만난 자리에서 "토건 비리 세력과 국민의힘 사이의 부정한 유착이 땅속에 은폐 돼 있다가 다시 새로운 얼굴로 나타나게 된 것"이라며 "이명박 전 대통령이 '한국토지주택공사(LH)는 민간과 경쟁할 수 있는 사업을 하지 말라'고 발언한 뒤 기묘하게 특정 사업자들이 수백억원의 자금을 조달해 대장동 일대 토지를 다 사놓았다. 이후 국민의힘 (전신 새누리당) 국토위(국가교통위원회) 소속 신영수 국회의원이 LH에 강요하다시피 해 사업을 포기하게 된 것"이라고 설명했다.

이어 이 지사는 "이재명 변호사가, 이재명 (성남)시장이 저 엄청난 이권 사업에 한 푼도 안 챙겼을 리가 있겠냐는 의심을 만들어 저를 공격한다. 아무리 정치가 엉망이고 국민들이 정보가 부족하다고 해도 이러면 안 된다"며 "단언하지만 저는 1원도 받은 일이 없다"라고 강조했다.

이에 대해 이 대표는 페이스북에 글을 올려 "이런 논리라면 박근혜 대통령은 통장에 1원도 입금 받은 일이 없다"며 "이재명 지사 통장에 1원이 입금 되었는 지가 중요한 게 아니다"라고 지적했다. 이른바 '국정농단 사건'으로 유죄 판결을 받은 상황을 박 전 대통령의 상황을 언급했다. 박 전 대통령은 대통령 시절 삼성, 롯데 그룹 등에 'K스포츠 재단', '영재센터' 후원 등을 강요해 출연금을 요구했다는 뇌물죄 등으로 징역형을 선고 받았다.

이 대표는 "제가 탄핵이 정당했다고 받아들였던 이유는 앞으로 문재인 정부와 민주당 인사들에게도 더 엄격해진 잣대가 적용되길 기대하기 때문"이라고 덧붙였다.

국민의힘 대선주자인 홍준표 의원도 페이스북에 "화천대유 대장동 비리를 국민의힘으로 돌리려고 아무리 애를 써도 그 개발비리를 주도하고 추진한 사람은 바로 그대"라며 "이런 권력 비리가 활개 친다는 것에 분노한다"고 밝혔다.

