"갤럭시S22 크기 작아진다" 6인치 '미니' 나오나

[아시아경제 조슬기나 기자] 삼성전자의 차기 전략 스마트폰인 '갤럭시 S22'가 최근 몇년래 출시된 갤럭시 라인업 중 가장 작은 스마트폰이 될 수 있다는 전망이 나왔다. 애플 '아이폰13'보다 길이, 너비, 두께 모두 줄어든다.

19일 관련 업계에 따르면 IT팁스터 아이스유니버스는 최근 자신의 트위터에 S22의 화면이 6.06인치라고 밝혔다. 그는 또 다른 트윗에서 S22가 최근 몇년을 통틀어 삼성전자의 가장 작은 플래그십폰이 될 것이라고 전했다.

삼성전자가 6인치 미만의 화면을 갖춘 플래그십 스마트폰을 출시한 것은 2019년 갤럭시 S10e가 마지막이다. 지난해 출시된 갤럭시 S20의 화면은 6.2인치, 울트라 모델의 화면은 6.9인치였다. 갤럭시 S21 역시 비슷한 사이즈다.

IT전문매체 샘모바일은 "폴더블인 갤럭시 Z플립3를 제외하고 가장 콤팩트한 플래그십 폰이지만, 내년에 출시될 S22는 조금 더 작을 수 있다"며 "얇은 베젤과 함께 S10e만큼 작아질 수 있다. 삼성의 '미니' 플래그십에 가까울 것"이라고 보도했다. 다만 이 매체는 아이폰 미니와 같은 진정한 미니 스마트폰은 아닐 것이라고 덧붙였다.

또한 S22의 배터리 용량은 3700mAh에 그칠 것으로 확실시된다. 아이스유니버스는 "그것이 사실"이라고 확인했다. S21의 4000mAh보다 적다.

앞서 주요 외신들은 S22 울트라 모델이 최대 45W 고속 충전을 지원할 것이라고 보도했다. 3세대 폴더블폰 '갤럭시 Z폴드3'에 최초 적용된 언더패널카메라(UPC) 기술은 탑재되지 않을 전망이다. S21과 비교해 디자인 변화도 크지 않은 것으로 전해졌다. 삼성전자는 오는 11월께부터 S22 양산에 들어갈 것으로 알려졌다.

