추석 연휴 첫날 귀성길 정체 시작…"정오께 가장 혼잡할듯"

오전 9시 기준 서울에서 부산 5시간10분·대구 4시간10분·광주 3시간40분 예상

[아시아경제 김지희 기자] 18일 추석 연휴가 시작된 가운데 오전부터 전국 고속도로에서 귀성 방향을 중심으로 정체가 나타나고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 오전 8시10분 기준 경부고속도로 부산 방향은 한남∼서초 4㎞, 기흥 동탄∼남사 13㎞, 망향휴게소 부근∼옥산분기점 부근 22㎞, 대전터널∼비룡분기점 2㎞ 등 약 40㎞ 구간에서 차들이 속도를 내지 못하고 있다. 서해안고속도로 목포 방향도 매송휴게소∼팔탄분기점 부근 10㎞, 서평택분기점 부근∼서해대교 10㎞ 등 총 24㎞ 구간에서 차들이 가다 서다를 반복하는 모습이다.

영동고속도로는 강릉 방향 신갈분기점∼용인 10㎞, 용인∼양지터널 부근 6㎞ 등에서 차들이 서행하고 있다. 중부고속도로는 남이 방향 하남∼산곡분기점 5㎞, 중부3터널 부근∼경기광주분기점 부근 6㎞, 마장분기점∼모가 부근 6㎞, 대소분기점∼진천 부근 7㎞, 진천터널 부근 3㎞ 등 총 27㎞ 구간에서 정체가 나타나고 있다.

도로공사는 이날 수도권에서 지방으로 44만대, 지방에서 수도권으로 38만대가 이동할 것으로 예상하고 있다. 전국 교통량은 477만대로 예보됐다.

이날 오전 9시 서울 요금소를 출발해 소요되는 시간은 ▲부산 5시간10분 ▲울산 4시간50분 ▲대구 4시간10분 ▲광주 3시간40분 ▲대전 2시간10분 ▲강릉 2시간40분 등으로 예상된다. 귀성 방향의 경우 오전 7시께 정체가 시작돼 정오부터 오후 1시 사이 최대에 달할 것으로 관측된다. 귀성 방향의 정체는 오후 8∼9시께 해소될 것으로 보인다. 귀경 방향은 오후 4∼5시 가장 혼잡한 모습을 보이다 오후 7∼8시 풀릴 전망이다.

