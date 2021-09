"뮤지컬부터 숲속 힐링까지" 이색 호캉스 패키지 늘리는 호텔家

[아시아경제 김유리 기자] 코로나19로 국내 호캉스(호텔+바캉스) 수요가 늘면서 호텔업계가 이색 패키지로 소비자 눈길을 끌고 있다. 호캉스를 즐기고 뮤지컬 공연도 볼 수 있는 협업 패키지부터 휴대전화를 잠시 놔두고 숲속에서 힐링할 수 있는 패키지까지 다양하다.

21일 호텔업계에 따르면 부티크 호텔 레스케이프는 EMK뮤지컬컴퍼니와 협업해 '레스케이프 ? 엑스칼리버' 패키지를 다음달 25일까지 선보인다. 지난 7월 양사 업무협약 체결 후 출시한 '레스케이프 ? 마리 앙투아네트'에 이은 두 번째 뮤지컬 패키지다. 프렌치 감성을 느낄 수 있는 레스케이프 객실에서의 휴식과 함께 엑스칼리버 뮤지컬 티켓을 제공해 뮤지컬도 즐길 수 있다. '엑스칼리버'는 주연배우 김준수, 카이, 서은광, 도겸, 이지훈, 에녹, 강태을, 신영숙, 장은아, 민영기, 손준호 등 초호화 캐스팅 라인업과 함께 블루스퀘어 신한카드홀에서 11월7일까지 관객을 만난다. 레스케이프는 이번 뮤지컬 패키지를 이용하는 고객에게 엑스칼리버 R석 예매권 2인권(26만원 상당)을 제공해 뮤지컬 날짜 및 좌석을 지정할 수 있도록 할 예정이다.

패키지 타입은 그랜드 디럭스와 아틀리에 스위트 타입 2가지 중 선택이 가능하다. 그랜드 디럭스 타입은 시크레 또는 아틀리에 1박과 세이버리 라운지 2인, 발레 파킹 1회가 포함된다. 아틀리에 스위트 타입은 조식 2인, 세이버리 라운지 2인, 피트니스 센터 무료 이용, 객실 내 아틀리에 코롱 욕실 어메니티, 프리미엄 치약 칫솔, 네스프레소 버츄어 머신 캡슐, 다림질 3벌 등이 포함된다.

코오롱 계열 리조트·호텔은 자연 속에서 휴식을 취할 수 있는 '힐링 인 네이처' 패키지 3종을 선보인다. 경북 울진군 체류형 산림휴양시설 금강송 에코리움은 올 연말까지 금강송 숲의 맑은 공기를 마시며 명상과 독서를 즐길 수 있는 '북케이션' 패키지를 출시했다. 베스트셀러 한 권과 요가, 트레킹 등 다양한 '이너 힐링' 콘텐츠, 건강과 환경을 생각한 비건 메뉴 식사 등이 제공된다. 금강송 에코리움은 통고산자연휴양림, 불영사계곡, 은어다리, 울진엑스포공원, 금강소나무숲길 등 울진의 관광명소들과도 인접했으며 문화체육관광부와 한국관광공사가 공동으로 추진한 '2021년 웰니스 관광지'로 선정된 바 있다.

경주 마우나오션리조트는 동대산 해발 500m 자연 속에서 프라이빗한 '숲캉스'를 즐길 수 있는 '어텀 슬로케이션' 패키지를 오는 11월30일까지 선보인다. 커피 2잔과 오후 2시 얼리 체크인 및 오후 12시 레이트 체크아웃 혜택을 제공한다. '야외 바비큐 파티' 패키지도 다음달 31일까지 운영한다. 오션뷰를 갖춘 객실에서 휴식을 취하고 저녁은 야외 바비큐로 캠핑 분위기를 연출할 수 있다. 메뉴는 전복, 새우, 각종 채소, 밥과 밑반찬을 기본으로 한우1+ 이상의 등심을 즐길 수 있는 'A세트(한우)', 삼겹살과 목살을 제공하는 'B세트(돈육)', 해산물 비중을 늘린 'C세트(해산물)' 중 취향에 따라 선택할 수 있다. 매일 오후 5시부터 오후 9시까지 사전 예약한 인원만 이용할 수 있다.

그랜드 하얏트 서울 호텔은 어린이들을 위한 키캉스, '마이 버블 플레이' 패키지를 올 연말까지 선보인다. 이번 패키지는 프리미엄 어린이 목욕용품 브랜드인 '케피(kefii)'와 협업해 선보인다. 아이에게 즐거운 목욕 체험의 기회를 선사할 수 있다. 욕조가 포함된 객실 1박과 케피버블 클렌저 2종, 케피버블 배쓰파우더 1종, 케피 LED 큐브 물놀이장난감, 케피버블 매직스펀지 2종, 패브릭 파우치가 제공된다. 호텔 관계자는 "지속되는 코로나19 상황과 점차 쌀쌀해지는 요즘 날씨로 야외 활동이 걱정되는 고객들을 위해 이번 상품을 기획했다"며 "물이 닿으면 알록달록한 빛을 내뿜는 LED 큐브 장난감과 귀여운 모양의 스펀지와 함께 어린이 스스로가 씻는 즐거움을 터득할 수 있을 것"이라며 고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr