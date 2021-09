[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 대구에서 70대 치매노인이 실종 신고된 지 사흘 만에 숨진 채 발견됐다.

17일 대구 달서경찰서에 따르면 이날 낮 12시께 달서구 월성동 한 교회 인근에 노인 A씨(75)가 숨져 있는 것을 경찰 수색대가 발견했다.

앞서 경찰은 "A씨가 지난 13일 집을 나선 뒤 돌아오지 않고 있다"는 신고를 받고 수색 작업을 벌여 왔다.

경찰은 주변 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 정확한 사망 경위를 조사중이다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr