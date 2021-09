'규제 리스크' 카카오…주가 4개월만에 12만원 아래로

[아시아경제 오현길 기자] 금융당국 및 정치권으로 부터 규제 대상으로 지목된 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 119,500 전일대비 2,000 등락률 -1.65% 거래량 4,734,137 전일가 121,500 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·외인 매수에 '3140선' 마감코스피, 개인 사자에 '3130선' 오름세 지속...코스닥 '1040선' 회복3000조 시장 장악! “수소경제” 미리 잡아야 할 핵심株 close 주가가 약세를 이어가면서 약 4개월 만에 12만원 아래로 떨어졌다.

17일 유가증권시장에서 카카오는 전날보다 1.65% 하락한 11만9500원에 마감했다. 5거래일 연속 하락세다.

종가 기준 12만원을 하회한 건 지난 5월 26일(11만9500원) 이후 약 4개월 만이다.

금융당국과 정치권에서 온라인 플랫폼에 대한 규제 필요성이 제기하면서 주가는 약세를 보였다.

지난 14일 카카오는 골목상권과의 상생 방안 등을 내놓았으나 방송통신위원회에서도 플랫폼에 대한 규제 계획을 밝히는 등 '규제 리스크'를 완전히 해소하지 못하는 모습이다.

이날 한국투자증권은 "카카오와 관련해 전반적인 규제 리스크가 부각되고 있음을 감안, 카카오톡의 가치를 기존 대비 약 7조원 하향 조정했다"며 카카오의 목표주가를 종전 18만원에서 16만원으로 내렸다.

전날 삼성증권(20만원→18만원)과 한화투자증권(18만5천원→17만원) 등도 규제 리스크를 고려해 카카오의 사업 가치를 하향 조정, 목표가를 내린 바 있다.

