일진그룹 "머티리얼즈·하이솔루스 세무조사 받지 않아"

[아시아경제 이준형 기자] 일진그룹이 국세청 세무조사와 관련된 의혹을 반박하고 나섰다.

17일 일진그룹에 따르면 회사 주요 계열사인 일진머티리얼즈 일진머티리얼즈 020150 | 코스피 증권정보 현재가 82,400 전일대비 4,700 등락률 -5.40% 거래량 973,426 전일가 87,100 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] “일진머티리얼즈, 하반기도 높은 수익성 유지”[클릭 e종목] “일진머티리얼즈, 말레이시아 법인 수익성 개선 뚜렷”일진머티리얼즈 "어떤 국가에도 투자 결정한 바 없다" close 와 일진하이솔루스 일진하이솔루스 271940 | 코스피 증권정보 현재가 75,200 전일대비 3,000 등락률 -3.84% 거래량 413,615 전일가 78,200 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제대형 이벤트 몰린 '수소위크', 수소株 상승 탄력 더 세지나외국인, 4주만에 '사자' 전환…카카오뱅크 가장 많이 사들여 close 는 국세청 세무조사를 받지 않았다. 일진그룹 고위관계자는 " 일진머티리얼즈 일진머티리얼즈 020150 | 코스피 증권정보 현재가 82,400 전일대비 4,700 등락률 -5.40% 거래량 973,426 전일가 87,100 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] “일진머티리얼즈, 하반기도 높은 수익성 유지”[클릭 e종목] “일진머티리얼즈, 말레이시아 법인 수익성 개선 뚜렷”일진머티리얼즈 "어떤 국가에도 투자 결정한 바 없다" close 와 일진하이솔루스 일진하이솔루스 271940 | 코스피 증권정보 현재가 75,200 전일대비 3,000 등락률 -3.84% 거래량 413,615 전일가 78,200 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제대형 이벤트 몰린 '수소위크', 수소株 상승 탄력 더 세지나외국인, 4주만에 '사자' 전환…카카오뱅크 가장 많이 사들여 close 는 국세청 현장 조사를 받은 사실이 없다"면서 "특히 현장 조사를 통해 전산, 서류에 대한 압수수색을 받은 적은 없다"고 강조했다.

일부 보도에서 언급된 내용도 사실과 무관하다는 지적이다. 이 관계자는 " 일진머티리얼즈 일진머티리얼즈 020150 | 코스피 증권정보 현재가 82,400 전일대비 4,700 등락률 -5.40% 거래량 973,426 전일가 87,100 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] “일진머티리얼즈, 하반기도 높은 수익성 유지”[클릭 e종목] “일진머티리얼즈, 말레이시아 법인 수익성 개선 뚜렷”일진머티리얼즈 "어떤 국가에도 투자 결정한 바 없다" close 가 해외 계열사와 관련해 수상한 자금흐름이 포착됐다는 일부 기사는 전혀 사실무근"이라며 " 일진머티리얼즈 일진머티리얼즈 020150 | 코스피 증권정보 현재가 82,400 전일대비 4,700 등락률 -5.40% 거래량 973,426 전일가 87,100 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] “일진머티리얼즈, 하반기도 높은 수익성 유지”[클릭 e종목] “일진머티리얼즈, 말레이시아 법인 수익성 개선 뚜렷”일진머티리얼즈 "어떤 국가에도 투자 결정한 바 없다" close 는 설립 후 지난 34년 동안 단 한번도 회계나 자금과 관련해 부정이 없었다"고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr