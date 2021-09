김진욱 "고발사주 의혹, 수사해야 했다"

[아시아경제 배경환 기자] 김진욱 고위공직자범죄수사처(공수처) 처장이 윤석열 전 검찰총장 관련 '고발사주' 의혹에 대해 "공수처가 수사할 수 밖에 없는 상황"이라며 "공정하고 신속하게 하겠다"고 밝혔다.

김 처장은 17일 오후 정부과천청사 기자실에서 기자들과 만나 "실체적 진실 규명이 대검찰청 진상조사로 시작됐지만 강제수사를 할 수 없으니 수사로 전환될 국면이었다"며 이같이 설명했다.

특히 김 처장은 "저도 국민의 한 사람으로서, 국민 여러분들은 사건을 보고 진실을 알고 싶다고 할 것"이라며 "실체적 진실을 규명하는 것"이라고 전했다. 이어 "대검찰청 진상조사로 시작했지만 강제수사를 못 하기 때문에 어느 순간 수사로 전환될 수 밖에 없었다"며 "이 사건 본령은 직권남용 권리행사방해 혐의이기 때문에 수사 권한을 가지는 건 공수처"라고 강조했다.

이밖에 국민의힘이 고소·고발한 사안에 대해서는 "혐의가 있든 없든 수사해 밝히는 게 우리의 책무"라며 "어찌 됐든 공정하고 신속하게 하겠다"고 밝혔다.

