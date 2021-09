올해 73주년 여순항쟁 합동추념식…화합의 장으로 개최해야

순번제에 따라 올해는 광양시에서 치러야”

지역을 넘어 전국적인 확장성도 가져야

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 올해 여순항쟁 73주년을 맞아 여순10·10범국민연대는 16일 논평을 통해 “합동추념식이 갖는 특별한 의미를 생각해서 이번 합동추념식은 지역화합의 장이 되어야 한다”고 밝혔다.

올해는 2001년 순천 동부지역사회연구소와 여수 지역사회연구소, 화해와 평화를 위한 순천시민연대, 참여연대 등 전남동부지역 20개 시민단체가 공동대책위원회 구성해 특별법 제정을 추진한 지 20년 만에 그 결실을 보게 된 원년이라는 점에서 그 의미가 깊다는 설명이다.

이어 “지난 2018년 여순항쟁 70주년을 맞아 동부권 시민단체와 유족회가 여수부터 각 지역을 순회하면서 합동위령제를 지내기로 합의한 바 있다”면서 “당초 지난해 개최지가 광양시였으나, 유족회 정비 등 준비가 부족해 어쩔 수 없이 구례군에서 합동추념식을 개최했다”며 “올해는 지난해 개최지였던 광양시에서 추념식을 개최하는 것이 가장 합리적인 결정이다”고 강조했다.

특히, 광양은 백운산을 중심으로 좌익과 우익의 대립과 보복살상이 6.25전쟁까지 이어지는 등 아직까지도 양측의 깊은 골이 남아 있어 그 어느 지역보다 합동추념식을 통해 화해와 상생의 분위기를 끌어내야 할 지역이라는 평이다.

범국민연대측은 “이번 특별법에 지역의 범위를 전북과 경남 일부까지 규정하여 여순항쟁을 지역을 넘어 전국적으로 확장성을 만들어 가야 한다”면서 “올해 치러질 합동추념식을 두고 더 이상 전남동부지역사회가 갈등하지 않도록 여수시 등 각 지자체와 유족회도 대의적으로 협력해주길 기대한다”고 덧붙였다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr