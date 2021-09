늘어지는 추석 연휴 걱정된다면…“몬스터 에너지와 운동을”

[아시아경제 문혜원 기자]추석 연휴에는 풍성한 제철 과일과 맛있는 명절 음식을 빼놓을 수 없다. 평소에는 건강 관리를 잘 지키는 사람들도 송편과 갈비찜 등의 음식 앞에서 흔들리기 쉽다. 기름진 음식을 하나둘 맛보다 보면 과도하게 섭취하게 돼 자칫 몸에 무리를 줄 수 있다. 긴 명절 연휴 후 건강 관리에 걱정이 앞선다면 몬스터 에너지와 함께 산책이나 가벼운 스트레칭, 조깅 등의 운동으로 추석 연휴 전·후 건강 관리에 도움이 될 수 있다.

몬스터 에너지는 한 캔 기준 355mL 용량으로 카페인 100mg을 포함하고 있다. 강한 탄산과 파워풀한 맛의 오리지널 에너지 드링크, 몬스터 에너지를 추천한다 .긴 추석 연휴를 활용해 러닝, 사이클링이나 등산 등의 활동적인 야외 운동을 즐기는 소비자들이 소모된 에너지를 충전하기에 좋다.

저칼로리, 무설탕 제품인 몬스터 에너지 울트라, 몬스터 에너지 울트라 시트라와 몬스터 에너지 울트라 파라다이스를 추천한다. 에너지 드링크를 칼로리 부담 없이 상쾌하게 즐기고 동시에 에너지도 충전할 수 있기 때문이다.

몬스터 에너지 울트라는 저칼로리로 가볍고 파워풀하게 즐길 수 있는 제품이다. 시원한 맛의 몬스터 에너지 울트라는 한 캔당 14Kcal로 야외 산책 같은 가벼운 운동을 할 때 적절하다.

몬스터 에너지 울트라 시트라는 상큼한 시트러스 향이 잔잔하게 퍼지며 상쾌한 맛으로 마무리되는 제품이다. 한 캔당 11Kcal로 몬스터 에너지 제품 중에 가장 칼로리가 적어 스트레칭과 준비 운동할 때도 곁들이기 좋다. 특히 몬스터 에너지 울트라 시트라의 시트러스 향이 가을철 맑은 하늘과 선선한 바람에도 잘 어울려 야외 운동 시 안성맞춤이다.

몬스터 에너지 울트라 파라다이스는 이색적인 키위와 라임 향 조합으로 상큼하면서 독특한 맛이 특징이다. 코로나 이전 연휴 때 떠났었던 에메랄드빛의 바다와 백사장의 여행이 떠오를 것이다. 평범한 조깅 트랙이 열대 바람이 불어오는 지상낙원으로 바뀌는 듯한 기분을 경험할 수 있다.

