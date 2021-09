[아시아경제 김유리 기자] 페어몬트 앰배서더 서울은 추석 연휴를 맞아 추석 패키지를 출시했다고 17일 밝혔다. 이번 패키지는 추석 연휴 한정으로 즐길 수 있는 패키지로 가족, 친구들과 의미 있는 명절 호캉스를 즐길 수 있게 마련했다고 호텔 측은 말했다.

해당 패키지는 ▲페어몬트 룸 혹은 페어몬트 디럭스 룸에서의 1박 ▲스펙트럼 조식 뷔페 2인 ▲객실 내 추석 한정 전통 한과 및 한산 소곡주 1병 ▲페어몬트 전통 윷놀이 1세트 ▲피트니스 센터 및 수영장 이용 혜택으로 구성된다.

패키지 가격은 36만5800원 부터다(부가세 별도). 오는 18일부터 22일까지 이용 가능하다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr