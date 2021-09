케어랩스 굿닥, 추석연휴 운영 병원·약국 찾기 및 비대면 진료 지원

[아시아경제 장효원 기자] 케어랩스 케어랩스 263700 | 코스닥 증권정보 현재가 8,460 전일대비 100 등락률 -1.17% 거래량 18,183 전일가 8,560 2021.09.17 10:30 장중(20분지연) 관련기사 굿닥, 백신 접종자 대상 여행?문화 등 제휴 혜택 지원케어랩스, 2분기 매출 239억원…전년比 32.2%↑4차 대유행에 진단키트 동났다! 엄청난 수익 가져갈 “특급” 대장株! close 100% 자회사 굿닥(대표이사 박경득, 임진석)이 추석 연휴기간 의료 공백 최소화를 위한 운영 서비스 강화에 나선다. 굿닥은 매년 명절과 같은 연휴 기간 동안 발생하는 의료 공백 최소화 차원에서 다양한 서비스들을 선보여 왔다.

회사 측은 올해의 경우, 코로나19 등을 배경으로 다양한 변수들을 고려해 추석 연휴 기간 동안 ▲실시간 영업 중인 병원·약국 찾기 ▲비대면 진료 ▲처방약 배송 서비스 등을 통해 의료 접근성을 한층 개선시켜갈 계획이라고 밝혔다.

연휴 기간 비대면 진료를 희망하는 환자는 ‘굿닥’ 앱(App) 서비스 내 상단 영역에 위치한 ‘비대면 진료 서비스’ 메뉴에서 증상을 입력하면 비대면 진료 가능 병원 접수로 넘어갈 수 있다.

회사 측은 최근 코로나19 백신 접종 후 고열, 몸살 등의 이상 징후에 대한 진료를 비롯해 명절 벌초 중에 벌에 쏘여 발생할 수 있는 아낙필락시스 등 환자별 증상에 적합한 병원의 비대면 진료 서비스가 제공되고 이후 처방약 배송 서비스까지 이어지는 만큼, 병원 진료가 일부 제한되는 명절 연휴 기간 동안 응급환자들을 대상으로 의료 접근성을 대폭 개선시킬 수 있을 것으로 기대하고 있다.

임진석 굿닥 대표는 “추석 연휴 기간 동안 한시적으로 운영되는 비대면 진료 서비스는 허용한 국가운영 취지에 발맞춰 헬스케어 플랫폼으로서 의료 공백 최소화를 목적으로 다각적 측면에서 환자 편의성에 최적화 해 제공될 것”이라며 “이 외에도 연휴 동안 운영되는 병원·약국 찾기 서비스도 함께 제공되니 굿닥과 함께 안심할 수 있는 추석 명절이 되셨으면 한다”고 전했다.

한편 굿닥은 비대면 진료 서비스를 이번 추석 연휴 한시적으로 운영하고, 이후 전반 리뉴얼에 돌입해 연내 정식 서비스 출범에 나선다는 계획이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr