소노시즌, 침대 매트리스 기부…'추석맞이 사랑 나눔 캠페인' 실시

[아시아경제 김유리 기자] 대명소노시즌의 라이프스타일 브랜드 '소노시즌(SONO SEASON)'은 추석을 맞아 3000만원 상당 침대 매트리스를 동부희망케어센터에 기부했다고 17일 밝혔다.

소노시즌은 도움을 필요로 하는 서울, 경기지역 주민들의 주거환경 개선과 편안한 잠자리 제공을 위해 대명복지재단과 함께 메모리폼 매트리스 및 프레임 세트를 기탁했다.

소노시즌은 이번 기부가 사랑 나눔 캠페인의 일환으로, 소노시즌과 대명복지재단이 손잡고 주변 이웃의 어려움을 살피고 보다 쾌적한 수면 환경을 지원하기 위해 진행됐다고 밝혔다.

회사 관계자는 "이번 지원 사업은 회사가 추구하는 지속가능경영을 실천하고 기업과 사회, 공동체가 함께 성장하자는 사회적 가치를 실현하기 위해 이뤄졌다"며 "코로나19 장기화로 힘든 시간을 보내고 있을 이웃들이 조금이나마 편안한 추석 명절을 보냈으면 한다"고 말했다.

