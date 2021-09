[아시아경제 이관주 기자] 한국자산신탁 한국자산신탁 123890 | 코스피 증권정보 현재가 4,610 전일대비 25 등락률 +0.55% 거래량 228,569 전일가 4,585 2021.09.16 15:30 장마감 관련기사 한국자산신탁, 한국자산캐피탈 주식 1000만주 취득 결정한국자산신탁, 주당 220원 현금배당 결정한국자산캐피탈, 400억 규모 유상증자 결정 close 은 계열사 한국자산캐피탈로부터 기업어음(CP) 200억원을 매수한다고 16일 공시했다.

