[아시아경제 최대열 기자] 롯데케미칼은 이사회 내에 ESG(환경·사회·지배구조)위원회를 새로 만들었다고 16일 밝혔다. 중요한 의사결정 과정에서 환경이나 사회에 대한 책임을 갖고 투명한 지배구조를 갖춰 지속가능한 성장을 이루기 위해서라고 회사는 설명했다.

이 회사 ESG위원회는 ESG 경영전략이나 실행계획을 짜는 과정에서 최고의사결정과정 기구로 역할을 맡는다. 투자결정이나 실행성과 모니터링도 한다. 위원장은 전운배 덴톤스 리 법률사무소 고문(사진)이 맡았다. 사외이사인 강정원 고려대 화공생명공학과 교수, 최현민 법무법인 지평 고문, 남혜정 동국대 회계학과 교수와 사내이사로 있는 이영준 첨단소재산업 대표가 위원으로 참여한다.

