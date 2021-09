추미애 "이재명은 '기고만장'…이낙연은 민주당인가" 비판

"이재명, 결선에 대한 공포감이 있는 것 같다"

"이낙연, 민주당 후보인지 궁금…부끄러운 줄 알아야"

尹 고발사주 의혹 놓고 "대표적인 국가문란…핵심은 검찰과 야당의 '검은 야합'"

[아시아경제 김소영 기자] 더불어민주당 대선주자인 추미애 전 법무부장관이 16일 민주당 호남권 대선후보 경선을 앞두고 광주를 찾아 "헌법재판소를 광주에 유치해 헌법중심도시로 자긍심을 드높이겠다"며 지지를 호소했다.

추 전 장관은 이날 오전 광주 서구 광주시의회 1층 시민소통실에서 기자회견을 열고 "이재명 경기지사는 결선 공포증을 가지고 있는 것 같고 이낙연 전 대표는 국민의힘 윤석열의 논리로 자당 후보를 공격하고 있다"고 주장했다.

그는 "이 지사는 자신에게 압도적 지지를 요구하며 결선투표 없이 가야한다고 주장하고 있다"며 "이는 기고만장한 것이며 결선에 대한 공포감이 있는 것 같다"고 비판했다. 이어 "결선투표는 자기 비전을 알리고 본선 경쟁력을 규명하며 원팀으로 가는 과정이다. 심판자는 국민이라는 것을 명심해야 한다"고 목소리를 높였다.

이 전 대표를 두고는 "민주당의 후보인지 궁금하다"며 "윤석열 전 검찰총장이 '고발 사주 의혹'을 돌리기 위해 꺼낸 프레임을 이용해 자당 후보를 공격하고 있다. 사인의 본질을 제대로 알지도 못하면서 민주당 경선장에 나서는 것 자체가 부끄러운 줄 알아야 한다"고 날을 세웠다.

윤 전 총장의 고발 사주 의혹에 대해선 "윤석열 정치검찰의 청부 고발 사건은 대표적인 국가문란"이라 규정하며 "핵심은 검찰과 야당의 '검은 야합'"이라고 지적했다.

그러면서 "검찰이 보복성 고발장을 작성해 야당에 전달하면 야당은 정치공세와 수사를 촉구하고 언론은 이를 부풀리는 '검·언·정 카르텔'의 주거니 받거니 정치공작"이라고 주장했다.

또 "지난해 8월 단행된 인사에서 윤석열은 손준성 검사의 유임을 강력히 요구했다"며 "당시 손준성의 직급을 강등시켜서라도 자리에 앉히려는 이유를 납득하기 어려웠지만 나중에서야 판사 사찰 문건을 작성하던 곳이 수사정보정책관실이었다는 것을 알았다. 청부 고발장이 작성된 곳도 여기로 추정된다"고 설명했다.

