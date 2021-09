민형배 "내년 광주시장 선거 출마 절대 없다"

이재명 지지 호소

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보 캠프 전략본부장을 맡고 있는 민형배 국회의원이 최근 퍼지고 있는 내년 지방선거 광주광역시장 출마설에 대해 선을 그었다.

민 의원은 16일 SNS를 통해 "내년 지방 선거에 광주시장 후보로 나서지 않을 계획"이라고 밝혔다.

이어 "이재명 캠프 전략본부장으로 있다보니 내년 광주시장 선거에 나서는 것이 아니냐는 추측이 난무하다"면서 "내년 대선과정을 저의 정치적 진출을 위한 수단으로 삼을 생각이 전혀 없다"고 강조했다.

또 "차후 여론조사에서는 저를 제외해주시고 이미 거론되고 있는 시장 후보 입지자들께서도 저를 고려하지 않고 광주의 미래를 위한 경쟁에 임해주시면 고맙겠다"고 말했다.

그러면서 "존경하는 광주·전남·전북 시도민 여러분께 다시 한번 이재명 지지를 호소한다"며 "저는 오직 국민 재신임을 통한 정권재창출 만을 위해, 호남의 가치와 이재명 가치의 실현 만을 위해 혼신의 노력을 다하겠다"고 덧붙였다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr