산청약초시장, 추석맞이 상품권 페이백 이벤트 진행

17~22일 동의보감촌서 산엔청 직거래장터

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 추석 연휴인 오는 17일부터 22일까지 동의보감촌과 산청나들목 앞 산청약초시장에서 추석맞이 상품권 페이백 이벤트를 진행한다.

16일 군은 연휴 기간 동의보감촌에서 총 27개 업체가 100여 가지 제품을 선보이는 직거래장터를 운영한다고 16일 밝혔다.

천연염색과 도자기 목공예 등 30여 가지 공예제품과 더덕, 산양삼, 두릅, 버섯, 생 건재 등 16가지 약초제품, 꿀과 조청, 오소리화장품 등 54가지 농특산물 판매 부스가 운영된다.

이와 함께 산청군 수출협회 홍보관을 통해 우수 수출 농특산물 전시 홍보도 진행한다.

동의보감촌 직거래판매 장터에서는 행사 기간에 구매 영수증 5만원당 산청사랑상품권 1만원권을 증정하는 페이백 이벤트도 진행한다.

직거래판매 장터와 동의보감촌 내 상가에서 구매한 영수증 모두 가능하다. 당일 최대 6매(30만원 구매 시 상품권 6매) 한도로 식사와 차류는 제외된다.

이와 함께 산청나들목 앞 산청약초시장에서도 17일부터 22일까지 페이백 행사를 진행한다.

약초시장 내 판매장에서 5만원 이상 물품을 구매하면 산청사랑상품권 1만원을 돌려준다. 1인 구매액 합산 기준이며 당일 최대 6매까지 증정한다.

군 관계자는 “피톤치드 가득한 소나무 숲과 약초향이 가득한 동의보감촌과 지리산 약초를 좋은 가격으로 구매할 수 있는 산청약초시장에서 추석 선물을 마련해 보시길 바란다”며 “앞으로도 산청 농특산물 소비확산과 우수성을 홍보할 수 있는 다양한 판촉 활동을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

