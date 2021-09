광양경제청장, 창조·혁신기업 방문 애로사항 청취

㈜인지솔루션,언택트 시대 온라인 교육용 소프트웨어 멀티미디어 등 학습장치 생산

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 광양만권경제자유구역청 송상락 청장은 9월 15일 해룡일반산업단지에 입주한 ㈜인지솔루션(대표 서우종)을 방문하여 기업의 애로사항을 청취하고 생산현장을 둘러봤다고 16일 밝혔다.

㈜인지솔루션은 2021년 해룡일반산업단지에 공장을 세우고 언택트 시대 온라인 교육의 질과 신뢰도를 향상 시킬 수 있는 교육용 소프트웨어와 멀티미디어 학습 장치를 생산하고 있다.

또한 신사업으로 상하부 탈부착이 가능한 드론을 개발해 한가지 기능만 가진 것이 아니라 소방용, 농업용 등 다목적 활용이 가능한 드론을 생산하여 비용절감 및 효율성을 높이고 있다.

㈜인지솔루션 서우종 대표는 “최근 전남도 교육청과 함께 국가 사업에 하나인 뉴딜그린스마트스쿨 구축사업을 위한 AI 스마트 교실 플랫폼 개발을 진행하고 있다.”면서 “고객이 만족하고 신뢰할 수 있는 기업으로 성장해 나가겠다.”고 말했다.

송상락 청장은 “코로나 시대에도 불구하고 ㈜인지솔루션만의 기술력으로 우수한 제품을 제작하여 납품하는 모습이 인상깊다” 면서 “기업이 일선 현장에서 경영에 불편함이 없도록 최선을 다해 지원하겠다”고 밝혔다.

