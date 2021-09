티웨이항공, 제주도 항공권 특가 이벤트…김포~제주 1만5400원

[아시아경제 이동우 기자] 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 4,000 전일대비 50 등락률 -1.23% 거래량 361,376 전일가 4,050 2021.09.16 11:10 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 소방관 탑승시 비상구 좌석 제공…안전 강화티웨이항공, 다음달 무착륙 관광비행 4회 실시…운임 10만7600원부터티웨이항공, 2분기 영업손실 347억원…전년 比 적자폭 감소 close 은 16일부터 22일까지 제주도 특가 항공권 구매를 위한 '앵콜 메가 얼리버드' 이벤트을 진행한다고 밝혔다.

노선별 제공하는 특가 운임은 편도 총액 기준 ▲김포~제주 1만5400원 ▲대구~제주 1만5400원 ▲부산~제주 1만3400원 ▲광주~제주 1만4400원 ▲청주-제주 1만5400원에 제공된다. 티웨이페이로 결제 시 최대 20% 할인, 농협 및 우리카드로 결제시에도 최대 10%의 할인을 제공한다.

제주도 현지 숙박 렌터카도 ‘여기 어때’, ‘쏘카’ 등 제휴사를 통한 특별할인이 가능하고 신규 회원가입을 할 경우 2만원의 할인쿠폰도 제공한다.

해당 이벤트를 통해 구입한 항공편의 탑승 기간은 10월 31일부터 2022년 3월26일까지의 항공편으로 자세한 사항은 티웨이항공 홈페이지와 모바일 웹(앱)에서 확인 및 이용할 수 있다.

티웨이항공 관계자는 "선선한 가을 날씨에 여행을 통한 힐링의 시간이 되시기를 바란다"며 "앞으로도 고객들의 편의 향상을 위해 다양한 지역에서 출발하는 노선과 함께 합리적인 운임과 서비스를 지속적으로 제공해 나가겠다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr