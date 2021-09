언더핀, 동대문패션 글로벌진출 위한 온라인 쇼핑몰 계약

제이콥퍼레이션과 본계약…동대문패션의 국내외 온라인 판매 전초기지 역할 기대

[아시아경제 김철현 기자] 언더핀은 제이콥퍼레이션과 동대문 패션을 연계한 모바일 쇼핑몰 구축 협력을 위해 본계약을 체결했다고 16일 밝혔다.

양사는 본계약에 앞서 지난 7월말에 업무협약(MOU)을 체결한 바 있으며 이번 계약을 통해 동대문 패션 제품을 기반으로 하는 도소매 매매 연결과 일반 소비자를 위한 온라인·모바일 쇼핑몰 구축 사업을 본격화할 예정이다.

동대문패션타운 관광특구협의회와 동대문패션 도매상가 제품의 해외 공급과 판매를 위한 수권계약을 체결한 제이콥퍼레이션은 관광특구협회 내의 기업과 상인들에게 이번 사업에 대한 홍보·마케팅을 수행하게 된다. 언더핀은 온라인·모바일 쇼핑몰 개발과 관리 운영을 담당하며 향후 다양한 상품 카테고리 시장 확장, 글로벌 진출을 위한 공동 마케팅 등을 펼칠 계획이다.

김태준 언더핀 대표는 "이번 동대문패션 온라인 쇼핑몰 구축 사업으로 국내 도소매 거래는 물론 언더핀이 개발 중인 글로벌 네트워크 연결 앱 KEES와 연동해 전세계 소비자들도 최신 동대문패션 상품을 구매할 수 있게 될 것"이라며 "내년 상반기에는 모든 서비스를 메타버스를 통해 구현할 수 있도록 하는 것이 목표"라고 했다.

