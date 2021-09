KT, 추석 맞아 협력사 납품대금 2542억 조기 지급

[아시아경제 구은모 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,550 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 108,879 전일가 32,550 2021.09.16 09:32 장중(20분지연) 관련기사 KT SAT, 선박 라이브 TV에 YTN 추가구현모 KT 대표 "시간 걸릴 뿐…디즈니+와 제휴할 것"삼성전자, 국내 첫 10년 연속 동반성장 '최우수' 기업(종합) close 그룹이 추석 연휴를 앞두고 2542억원 규모의 협력사 납품 대금을 오는 17일까지 조기 지급할 것이라고 16일 밝혔다.

이번 협력사 대금 조기 지급 캠페인에는 KT 알파, KT DS, KT SAT, KT 커머스, KT 엔지니어링, 이니텍 등 6개 계열사도 약 547억원 규모로 동참한다. KT는 중소 파트너사 대상 630억원, 전국 대리점 대상으로 총 1365억원 대금을 조기 지급하며, 예정 지급일보다 최대 15일까지 앞당겨 추석 연휴 전에 지급한다.

아울러 KT는 중소벤처기업진흥공단과 손잡고 중소·벤처기업에 종사하는 비대면 연구·개발(R&D) 인력의 장기재직을 유도하고 우수 인재 유입을 위한 내일채움공제 사업에 참여해 1인당 매월 기업부담금 24만원을 2년간 지원하고 있다. 현재 6개 기업 21명을 지원하고 있으며, 연내 ABC 분야 개발 핵심인재 30명을 추가 지원한다는 방침이다.

신금석 KT SCM전략실장(상무)은 “ESG 선도 기업으로서 사회적인 책임을 다하기 위해 KT그룹 차원에서 조기 지급을 진행하게 됐다”며 “KT는 중소 파트너와 상생협력을 위한 다양한 지원을 강화하고 있다”고 말했다

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr