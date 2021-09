이재명, '대장동 특혜의혹'에 "수사 100% 찬성"

이재명 "민간투자사업 참여자들 이익 분배 관여할 수 없어....'상식' 아닌가"

[아시아경제 김서현 기자] 더불어민주당 대선 예비후보 이재명 경기도지사가 성남시 대장지구 민관 공동 개발을 둘러싼 특혜의혹을 부정하며 재수사에 동의하고 나섰다.

15일 이 지사는 경기도의회 본의회에 참석해 "(국민의힘 도의원들이) 저한테 사퇴해라, 수사해라 말씀하시는데 수사하는 것에 100% 동의한다"고 밝혔다.

그는 "제가 (본회의장에) 입장할 때 국민의힘 의원님들이 공식적으로 여러 말씀을 하셔서 예의로 조금만 말씀드리겠다"고 운을 떼며 "제가 알기로 이미 수사를 몇 번 했다. 다시 (수사를) 요구하면 저는 100% 찬성한다"고 다시 한번 강조했다.

이어 "대장동 개발은 워낙 이권이 많고 수익이 높은 사업으로, 당초 한국토지주택공사(LH)가 하고 있었다. 국민의힘 전신 새누리당 신모 국회의원께서 국정감사에서 LH 사장으로 하여금 포기하게 압력을 넣었고, 결국 LH가 포기해 민간개발이 가능하게 된 것"이라며 "그러나 제가 예상을 뒤엎고 (성남시장에) 당선된 후 공공개발을 결정했다"고 설명했다.

그러면서 "당시 다수의 국민의힘 시의원들이 극렬하게 반대했지만 사업 주체인 성남도시개발공사를 만들고 조건으로 성남시에 최소한 5000억원의 순이익을 보장하도록 했다"며 "계약조건은 명확하다. 손해를 보든 이익을 보든 관여하지 않는다. 모든 비용, 위험, 손해는 민간 컨소시엄 참여자들이 부담한다. 성남시는 오로지 인허가권만 행사했다"고 강조했다.

컨소시엄에 참여한 민간 자산관리회사(AMC)가 높은 수익을 거둔 것에 대해서는 "시행 중에 땅값이 많이 올라서 추가로 920억원을 더 부담시킨 것으로, 반대로 민간사업자의 이익이 그만큼 줄어든 것"이라고 해명했다. 이어 "그들이 모든 사업을 하고 우리는 위험 부담없이 가장 안전하게 이익만 확보하게 되기 때문에 민간투자사업에 참여한 사람들이 이익을 어떻게 배분하는지, 손해나 이익을 보는지, 관여할 필요도 없고, 관여해서도 안 되는 일이다. 상식 아닌가"라고 말했다.

앞서 경기도의회 국민의힘 의원 6명은 이날 오전 기자회견을 열어 "대통령이라는 헛된 욕망에 사로잡혀 여론을 호도하고 국민을 속이는 이 지사를 더는 지도자로 인정할 수 없다"며 "(대장지구 개발사업의 AMC인) 화천대유 특혜의혹을 즉각 수사하라"고 요구했다.

김서현 인턴기자 ssn3592@asiae.co.kr