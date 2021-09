[아시아경제 지연진 기자] 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 26,850 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,150 2021.09.16 08:27 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인 순매수세에 코스피 소폭 상승마감[특징주]'탄소제로 핵심주' 꼽힌 삼성엔지니어링 강세삼성전자, 국내 첫 10년 연속 동반성장 '최우수' 기업(종합) close 은 1697억원 규모의 유럽지역 산업설비 공장건설 프로젝트를 수주했다고 16일 공시했다.

